バスケットボールＢ１リーグに所属している群馬クレインサンダーズの辻直人が２４日の滋賀レイクス戦を前に、ＯＰＥＮＨＯＵＳＥＡＲＥＮＡＯＴＡで、チームメート谷口大智と共に社会貢献活動「スリーピース」の一環として募金活動を行った。「スリーピース」活動とは、辻が１９年から始めた社会貢献活動。「バスケットボールを通じて社会貢献を！」を理念に、試合で３ポイントシュートを１本成功させるごとに３３３３円