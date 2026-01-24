[1.24 プレミアリーグ第23節](エティハド スタジアム)※24:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 15 マーク・グエヒDF 27 マテウス・ヌネスDF 33 ニコ・オライリーDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 4 ティジャーニ・ラインデルスMF 10 ラヤン・シェルキMF 16 ロドリMF 20 ベルナルド・シウバMF 42 アントワーヌ・セメニョFW 7 オマル・マーモウシュ控えGK 1 ジェームズ・