FC大阪は24日、DF秋山拓也に第一子となる長男が誕生したことを発表した。31歳の秋山は昨季のJ3で27試合4得点。クラブを通じて「このたび我が家に元気な男の子が誕生しました!命懸けで産んでくれた奥さん、生まれてきてくれた息子に本当に感謝しています!これからは家族4人(3人と1匹)で幸せな家庭を築いていけるよう全力で頑張ります!引き続き応援よろしくお願いします!」とコメントした。