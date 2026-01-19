ラ・リーガ 25/26の第21節 ラヨ・バリェカノとオサスナの試合が、1月24日22:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、カルロス・マルティン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）らが先発に名を連ねた。 29分に