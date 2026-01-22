きのう土曜日、寒波の影響で、日本海側では雪が降り続きました。福井県大野市ではきのう正午までの6時間に35センチを超える雪を観測し気象台は、午後0時半に「顕著な大雪に関する気象情報」を発表しました。新潟県でも雪が降り続き、長岡市では、積雪が1メートルを超え、平年の倍以上となっています。新潟市も、この冬一番の積雪となり、日曜日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪になる見込みです。この週末、各地で、大雪のピ