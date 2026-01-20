◆Ｕ―２３アジア杯▽決勝日本―中国（２５日・サウジアラビア）Ｕ―２３日本代表が２大会連続の優勝を懸けて中国との決勝戦に臨み、前半１２分にＭＦ大関友翔（川崎）が先制点を決めた。日本は１次リーグは３戦全勝で突破し、準々決勝ではヨルダンに１―１から突入したＰＫ戦を４―２で制して準決勝に進出。韓国との準決勝も１―０で制し、各国が２３歳以下の選手で臨む中、日本は五輪世代の強化を念頭に２００５年以降生ま