【機動戦士ガンダム ならぶんです。ザク】 1月第5週 発売 価格：1回400円 バンダイは、ガシャポン「機動戦士ガンダム ならぶんです。ザク」を1月第5週に発売する。価格は1回400円。 ガシャポン「ならぶんです。」シリーズに「ザク」が登場。ラインナップは「シャア専用ザクII」、「ザクII(指揮官機)」、「ザクII(A)」、「ザクII(B)」、「ザクII(C)」の全5種となっている