24日午後8時10分ごろ、新潟県田上町湯川付近のJR信越線の線路内に60代女性の軽乗用車が入り、新潟発東三条行き電車が追突したと110番があった。県警やJR東日本によると、女性は軽傷で、電車の乗客乗員17人にけがはなかった。当時雪が降り、女性は「道がよく分からなかった」と話している。