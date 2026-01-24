お笑い芸人の明石家さんまが２４日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。親交の深い木村拓哉から?ハラスメント?を受けていると訴えた。アシスタントの「モーニング娘。」櫻井梨央が、「何にでも塩をかけて食べる」と語った時のこと。さんまは「塩にハマってんのか。その時その時、タレにハマったり、塩にハマったり、わさびにハマったり、いろいろするけど、お前はいま塩にハマってんのか」と関心を示し、「