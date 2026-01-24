国土交通省は大雪の影響で、名神・東海環状道・北陸道などで25日午前2時ごろから予防的通行止めを行うと発表しました。新名神・伊勢湾岸道・東名阪道などでは25日午前4時ごろから予防的通行止めを開始する予定のところもあります。 【25日午前2時から予防的通行止めを開始予定の主な高速道路】 名神 栗東湖南IC～小牧IC 東名 小牧IC～小牧JCT 東海北陸道 一宮JCT～一宮木曽川IC 東海環状道 養老I