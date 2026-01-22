フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は24日、スイスのベイゾナでスキークロスが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の古野慧（U―NEXTHD）が30位だった。リース・ホーデン（カナダ）が優勝した。女子はダニエラ・マイヤー（ドイツ）が勝った。（共同）