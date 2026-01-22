1981（昭和56）年1月25日、蔵前国技館で行われた初場所千秋楽で、関脇千代の富士が14勝1敗で並んだ横綱北の湖を優勝決定戦で破り、初優勝した。りりしい顔立ちの「ウルフ」の活躍は大フィーバーを巻き起こし、NHKの視聴率は52.2％。この場所途中で引退した大関貴ノ花初優勝時の50.6％を上回った。