ボルボ・カーズ・ジャパンは22日、次世代EVモデルの新型「EX60」および「EX60 クロスカントリー」を発表した。【こちらも】マツダ、軽乗用車「フレア」を改良デザイン刷新し安全性も強化EX60は、5シーターのミドルサイズSUVで、革新的なユーザー体験を提供し、航続距離も向上させた。航続距離は、デザインやハードウェア、ソフトウェアなどの工夫を通して最適化。AWD仕様で最大810kmを記録しており、ボルボのEV史上で最長