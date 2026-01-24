オランダ１部アヤックスの元日本代表ＤＦ冨安健洋が、２４日のホームのフォレンダム戦でベンチメンバー入りした。冨安は昨年２月に右膝の手術を受け、同７月にプレミアリーグ・アーセナルとの契約を解除し、無所属のままリハビリを続けていた。昨年１２月に今季終了までの半年契約でアヤックスに加入。公式戦出場は、アーセナル時代の２４年１０月５日のサウサンプトン戦を最後に遠ざかっており、出場すれば４７６日ぶりとなる