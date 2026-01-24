究極のファインジュエリーと高級時計を製造する「ハリー・ウィンストン」2026年3月の阪急梅田店リニューアルオープンを記念し、「リリークラスター・ミニ・ペンダント」の新たなバリエーションが登場します☆アイコニックなコレクションに、ローズゴールドの温かみを纏ったペンダントです。 ハリー・ウィンストン「リリークラスター・ミニ・ペンダント」 先行発売日：2026年3月17日販売店舗：ハリー・ウィンストン