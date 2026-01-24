「プロレス・マリーゴールド」（２４日、後楽園ホール）ＧＨＣ女子選手権試合が行われ、王者の岩谷麻優（３２）は林下詩美（２７）を迎え撃ち、１４分４５秒、二段式ドラゴンスープレックスホールドで勝利した。自身のデビュー１５周年メモリアルマッチで初防衛に成功した“アイコン”はリング上でマイクを握り、「（大会前に）色々とお騒がせしてすみませんでした。全てロッシー（小川代表）が悪い！いや、笑い事じゃないんだ