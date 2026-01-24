【イスラマバード共同】アフガニスタンのイスラム主義組織タリバン暫定政権は24日、大雪や豪雨が3日間続き、61人が死亡、110人が負傷したと発表した。地元メディアによると、首都カブールを含む広範囲で死傷者が相次ぎ、約450軒の家屋に被害が出た。政情が不安定なアフガンはインフラが脆弱で、災害被害が深刻化。一部集落は孤立状態とみられ、犠牲者が増える可能性がある。