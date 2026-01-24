オランダ１部アヤックスの元日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）が２４日、ホームのフォレンダム戦のベンチメンバーに入った。出場すれば、イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属していた２４年１０月５日のサウサンプトン戦以来、約１年３カ月ぶりの公式戦出場となる。冨安は２３年に右膝を手術。昨年２月に再び手術を受けて、２４〜２５年シーズンの公式戦出場は１試合に終わり、双方合意の上でアーセナルとの契約を解除