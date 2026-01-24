スピードスケートのワールドカップ（W杯）最終戦第2日は24日、ドイツのインツェルで行われ、女子1000メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分13秒43で2位となった。前日の本命1500メートルに続き、ミラノ・コルティナ五輪で2連覇の懸かる種目で一定の手応えを得た。同五輪代表の山田梨央（直富商事）は7位。ユタ・レールダム（オランダ）が1分12秒74で制した。