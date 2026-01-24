エールディヴィジ第20節アヤックスvsフォレンダムのスターティングメンバーが発表され、日本代表DF冨安健洋がベンチ入りを果たした。なお、同DF板倉滉も途中から出場を待つことになった。現在27歳の冨安は、昨年7月にアーセナルと双方合意のもと、契約解除が発表され、ケガの治療に専念。半年間のフリーを経て、昨年12月16日にアヤックスへの加入が発表された。加入から1カ月が経過し、フレット・フリム暫定監督は前日会見で