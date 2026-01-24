ユヴェントスは、フェネルバフチェに所属するモロッコ代表FWユセフ・エン・ネシリの獲得に迫っているようだ。24日、イタリアメディア『コリエレ・デロ・スポルト』が報じている。現在、セリエAの5位に位置するユヴェントスは、今冬の移籍市場でセンターフォワードを補強する可能性が浮上。これまでクリスタル・パレスに所属するフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタに関心を示していることが伝えられてきた。そんななか