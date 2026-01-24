ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニコニコニュース」で「【衆院選２０２６】ネット党首討論主催：ニコニコ」が２４日配信された。自民党の高市早苗首相が中道改革連合の野田佳彦共同代表に「普天間飛行場の辺野古への移設についてはどういうスタンスを取られるのか。公明党は辺野古移設支持のお立場でした。だから辺野古移設賛成派の候補者を一緒に応援しました。立憲民主党は辺野古建設中止の考えであったと思います。ここに確固