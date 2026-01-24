山梨県上野原市で発生し、隣の大月市に延焼していた山火事が、発生から17日目にほぼ消し止められました。【映像】山火事の様子消防によりますと、今月8日、上野原市の扇山付近で発生した山火事は、隣接する大月市側に延焼し、これまでにおよそ396ヘクタールを焼きましたが、24日午後6時にほぼ消し止められました。これ以上延焼する危険はないものの、残っている火がないか消防が引き続き確認するなどして警戒を続けています