今シーズン最強の寒波が2回目のピークを迎えています。高速道路は通行止めとなり、空の便が欠航となるなどの影響が出ています。【映像】高速は通行止め 空の便は欠航など影響もNEXCO東日本によりますと、高速道路は24日夜から北陸道や関越道、上信越道の一部区間で通行止めとなっています。天候次第では新たな通行止めが実施される可能性もあるということです。空の便は25日、全日空で20便の欠航が決まっていて、およそ860人