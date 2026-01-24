板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは、現地１月24日に行なわれるエールディビジの第20節で、フォレンダムとホームで対戦する。この一戦に先立ってスターティングメンバーが発表され、板倉とともに、今冬に加入した冨安が初めてベンチ入りを果たした。この一報に、SNS上では次のような声が続々と上がった。 「ベンチ入りきたわぁ」「ついにベンチ入りした」「これは見ないと！」「眠いけど冨安の復帰見たすぎる」「