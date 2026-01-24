京都市立芸術大学ゆかりの日本画家が描いた作品の特別展が、浜松市で開かれています。 【動画】京都市立芸術大ゆかりの日本画家の作品37点 秋野不矩美術館で特別展 3月8日まで＝浜松市 浜松市天竜区の秋野不矩（ふく）美術館で23日から始まったのは、「京都の日本画ー京都画壇の俊英たち」。館内には、京都市立芸術大学の卒業生や教員などが描いた37点の作品が並びます。 絵画専門学校の卒業生、土田麦僊（ばくせん）の作