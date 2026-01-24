24日、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで行われた米国、ロシア、ウクライナの高官協議（UAE政府提供・ロイター＝共同）【キーウ、モスクワ共同】2022年のロシアの侵攻開始後初めてとなるウクライナとロシア、米国3カ国の高官協議は24日、UAEの首都アブダビで2日目の議論を終了した。ウクライナのゼレンスキー大統領は協議内容を評価し、早ければ来週にも追加協議が行われる可能性があるとの見通しを示した。戦闘終結の条件や