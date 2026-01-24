映画監督の吉田浩太氏が２４日、都内で映画「終点のあの子」（ダブル主演：當真あみ、中島セナ）の公開記念舞台あいさつに出席した。女子高生の友情と複雑な心情を描いた柚木麻子氏の小説家デビュー作の映像化。私立女子高校の入学式、中等部から進学した希代子（當真あみ）と奈津子（平澤宏々路）は、通学の途中で青い服を着た見知らぬ女の子から声をかけられる。彼女は、高校から外部生として入学してきた朱里（中島セナ）だ