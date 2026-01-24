ペア・フリーの演技を終えた長岡柚奈（左）、森口澄士組＝北京（共同）フィギュアスケートの四大陸選手権は24日、北京で行われ、ペアでミラノ・コルティナ冬季五輪代表の愛称「ゆなすみ」の長岡、森口組が主要国際大会で初めて表彰台に立ち、7位だった昨年から成長を示した。「メダルはうれしい」と口をそろえた一方で、ともに表情は浮かない。フリーは課題のスロージャンプで着氷の乱れや転倒のミスが重なり、初の五輪へ課題