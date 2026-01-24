広島・小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサが２３日、インスタグラムを更新。結婚記念日に２ショットを投稿した。渡辺は「旦那にして５年」と、記念日を報告。スイーツがのった記念プレートを手に、幸せそうな笑みを浮かべるワンショットも公開した。二人は２１年１月に結婚を発表し、２人の子供もいる４人家族。フォロワーからは祝福の声が続々と寄せられ、「二人ともかわいい」、「素敵な旦那」、「末永くラブラブでい