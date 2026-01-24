U-21日本代表は24日、AFC U23アジアカップ決勝でU-23中国代表と対戦する。日本時間25日午前0時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。準決勝から中3日で先発を4人変更。MF大関友翔、FW横山夢樹、FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、FW古谷柊介が起用された。また、準決勝で負傷交代していたキャプテンDF市原吏音も先発に名を連ねた。予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バックは左からDF梅木怜、市原、DF