[1.24 AFC U23アジア杯決勝](ジッダ)※24:00開始主審:ファイサル・スライマン・A・アルバラウィ副審:ファイサル・ナセル・R・アルカフタニ、イブラヒム・アブドゥラ・M・アルダヒル<出場メンバー>[日本]先発GK 23 荒木琉偉DF 2 梅木怜DF 5 市原吏音DF 4 永野修都DF 16 小泉佳絃MF 6 小倉幸成MF 10 佐藤龍之介MF 8 大関友翔FW 11 横山夢樹FW 9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄FW 20 古谷柊介控えGK 1 小林将天GK 12 濱崎