プレミアリーグ 25/26の第23節 ウェストハムとサンダーランドの試合が、1月24日21:30にロンドン・スタジアムにて行われた。 ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、クライセンチオ・サマービル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、エリエゼル・マイエンダ（FW）、ロメイン・