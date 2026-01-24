【ホノルル（米ハワイ州）＝川村律文、江口武志】２９年ぶりに南国の地で火ぶたを切った第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第１局（協賛・日本航空）は、一力遼棋聖（２８）に軍配があがった。挑戦者・芝野虎丸十段（２６）との対戦が２２、２３日に行われ、一力棋聖が２３６手までで白番中押し勝ちした。両者の意地がぶつかりあった大熱戦は、地元のファンを魅了した。暖かな