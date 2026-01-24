今月8日に山梨県上野原市で出火した山林火災について、消防は、延焼拡大の危険がなくなったとして「鎮圧した」と発表しました。山梨県東部の上野原市と大月市にまたがる扇山の山林火災はこれまでにおよそ396ヘクタールが焼け、山林火災としては山梨県内で、最大規模の被害となっています。これまで、消火活動が続けられてきましたが、発生から17日目となったきょう（24日）午後6時、消防は、延焼拡大のおそれがなくなったとして鎮