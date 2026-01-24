澤野弘之のプロジェクト、SawanoHiroyuki[nZk]が新曲「PROVANT」のミュージックビデオが公開された。「PROVANT」は現在放送中のTVアニメ「Fate/strange Fake」のオープニングテーマで、ミュージックビデオには澤野弘之と、本楽曲のゲストボーカルMAN WITH A MISSIONのJean-Ken Johnnyと10-FEETのTAKUMAが出演している。勢いのある力強いボーカルとパーカッション的なリズムを際立たせる映像を是非楽しんでいただきたい。 ◾&#