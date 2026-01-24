女子1000メートルで2位となった高木美帆＝インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）最終戦第2日は24日、ドイツのインツェルで行われ、女子1000メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）が1分13秒43で2位となった。山田梨央（直富商事）は7位。ユタ・レールダム（オランダ）が1分12秒74で制した。