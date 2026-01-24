WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）第3話が24日、放送された。【場面カット】超接近！顔を近づける藤井流星＆大原優乃作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香（井桁）。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井