最長寒波の影響が続いています。25日も、大雪や路面凍結による交通障害に警戒が必要です。25日、夕方までの予想降雪量は、北陸で100センチ、関東甲信と東海で70センチ、東北、近畿で60センチとなっていて、東海の平野部でも昼前にかけて大雪となる所がありそうです。引き続き、大雪や路面凍結による交通障害に警戒するとともに、なだれや屋根からの落雪、除雪中の事故にも十分注意が必要です。