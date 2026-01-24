２２日、ハルビン西駅のホームで、Ｇ９０２号を背景に記念撮影する乗客と乗務員。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月24日】中国北京市と黒竜江省ハルビン市を結ぶ京哈高速鉄道が22日、全線開通から5周年を迎えた。ハルビン西駅発・北京朝陽駅行きの高速列車G902号では、運営を担う中国鉄路ハルビン局集団が、沿線の文化・観光を紹介する記念イベントを実施した。京哈高速鉄道は2021年の全線開通以降、5年間で