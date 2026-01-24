◇大相撲初場所14日目（2026年1月24日東京・両国国技館）西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が東前頭14枚目の獅司（29＝雷部屋）を下して7勝目を挙げた。鋭い立ち合いから突っ張って前に出ながら右上手を取ると、相手の左すくい投げをこらえて右から打ち返して上手投げ。「相手が何かしてくる前に自分から仕掛けた」と速い攻めで好調の獅司を退けた。前日に7敗目を喫し、一昨年夏場所の初土俵（幕下最下位格付け出