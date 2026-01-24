◆フィギュアスケート四大陸選手権第３日（２４日、中国・北京）ペアのフリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の長岡柚奈、森口澄士（すみただ）＝木下アカデミー＝組が１２５・５１点、合計１９７・４６点で３位。五輪初代表の「ゆなすみ」が、主要国際大会では初の表彰台に上がった。エフィモア、ミトロファノフ組（米国）が合計２０５・３４点で、ショートプログラム（ＳＰ）３位から逆転優勝を果たし