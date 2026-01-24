会社で男尊女卑な態度を注意されても、夫は何が悪いのかわからず…反省する様子がありません。ついには息子にも「仕事ができても可愛くない女はダメだ」と教えるように…。このままでは、息子に悪影響があると心配する萌さんでしたが…。＞＞【まんが】哲の場合