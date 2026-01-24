次回1月31日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。1月31日（土）の出演アーティストと歌唱楽曲の情報を解禁！鈴木雅之と篠原涼子のテレビ初コラボ歌唱が決定！日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』の主題歌「Canaria」を、鈴木がパートナーとして主演女優の篠原を招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてテレビ初披露する。昨年の11月にリリースしたシングルが、2025年年間Billb