1月31日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 INI「True Love」「U MINE」Aぇ! group「Again」Omoinotake「幾億光年」「Wonderland」鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」※アーティスト名五十音順 ■INI、Omoinotake、Aぇ! groupの出演も決定 鈴木雅之と篠原涼子のTV初コラボ歌唱が決定。日本