国連人権理事会は1月23日、イランの人権状況を討議する特別会合を開きました。中国の国連ジュネーブ事務所およびスイスのその他国際機関常駐代表である賈桂徳氏は中国の立場を説明し、「各国には人権発展の道を自主的に選択する権利がある」と指摘し、「人権問題を口実に他国の内政に干渉すること、当事国の同意なしに特定国向けの人権メカニズムを押し付けること、人権問題でダブルスタンダードを取ることに反対する」と述べまし