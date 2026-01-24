◇フィギュアスケート四大陸選手権第3日（2026年1月24日中国・北京）ペアのフリーが行われ、SP2位発進したミラノ・コルティナ五輪代表の長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）が3位の125・51点を出し、合計197・46点で3位に入った。“ゆなすみ”の愛称で知られる2人は2度のスロージャンプで転倒などミスが出たものの、ジャンプやリフトなどを次々と決めて演技を完遂。主要国際大会で初めて表彰台に乗り、昨季7位からの成