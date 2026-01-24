ＴＢＳ・近藤夏子アナウンサー（２９）が２４日、自身のインスタグラムを更新し、第１子出産を報告した。「予定日よりもぐんと早く出産し母子共に無事で、赤ちゃんと一緒の生活がスタートしています」と出産を報告。「お母さんになりたいという私の昔からの夢を叶えてくれた我が子を見ると、それはそれは幸せで涙が溢れます。ありがとう最強ママになります」とつづった。助産師への感謝もつづり、「陣痛とんでもなかっ