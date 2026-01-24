1月31日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）の出演アーティストが24日、発表された。【写真】篠原涼子も登場！鈴木雅之とデュオ鈴木雅之と篠原涼子のテレビ初コラボ歌唱が決定。同局系新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』の主題歌「Canaria」を鈴木が主演の篠原をパートナーとして招き、鈴木雅之 feat. 篠原涼子としてテレビ初披露する。INIは「True Love」と「U MINE」をメ