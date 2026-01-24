ジャーナリスト・田原総一朗氏（91）が24日にYouTubeチャンネル「田原総一の遺言」に出演し「炎上」について持論を展開した。聞き手を務めた「幻冬舎」の編集者・箕輪厚介氏が「（炎上して）落ち込んだりすることって、ないんですか?」と質問すると、田原は「楽しいじゃない!なんで落ち込むんだよ」と一蹴する。箕輪氏が「僕は炎上が大丈夫な人間ですけど、やっぱり疲れたり、食らったりしますけどね」というと、田原氏は「